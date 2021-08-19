Göçmen Börekçisi yeni tatlarıyla kapılarını açtı

İZMİR Aliağa'da 2016-2019 arasında faaliyet gösteren Göçmen Börekçisi, pandemi sonrası yeni tatları ve yeni yüzleri ile yeniden kapılarını açtı. İşletme sahipleri Ömer Erzurumlu ve Şafak Önder, farklı tatları aynı mekânda sunmak istediklerini ifade etti.

EV YAPIMI EKMEK

MARAŞ usulü kelle paça ustası olan işletme ortağı Erzurumlu, çok sevilen çorbayı Aliağa ve bölgesine tanıtmak istediğini ifade etti. Göçmen Börekçisi'nde mercimek çorbası da servis ediliyor. İşletme ortaklarından Önder ise yeni dönemde Göçmen Börekçisi markasının çok bilinen börek, poğaça ve simit çeşitlerinin yanı sıra Smyrna Boyoz markasının 8 çeşit boyozu, I'm Bread* marka ev yapımı ekşi maya ekmek çeşitleri ve Özgül Baklava'nın ev yapımı sıcak ve soğuk baklava çeşitleri ile misafirlerine en iyi hizmeti vermek için yola çıktıklarını ifade etti. Önder, her türlü yemek ve davet etkinliği için (1 saat önceden haber vermek kaydıyla) sıcak börek hizmeti verdiklerini söyledi.