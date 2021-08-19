Merkez Bankası revizyona gidiyor

MERKEZ Bankası, bugün "Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri", "Uluslararası Yatırım Pozisyonu", "Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri" ile "Menkul Kıymet İstatistikleri"nde revizyon yapılacağını duyurdu. Söz konusu istatistikler, bugün saat 10.00'da yayımlanacak.
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