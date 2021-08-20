Karpuzdan cips yapıp üç ülkeye ihraç ediyor

İSTANBUL ve İzmir başta olmak üzere 23 yıl boyunca birçok ilde turizm işletmeciliği yapan ve 3 yıl önce memleketi Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine yerleşen Salim Tufan, devletten aldığı destek ile kurutma tesisi açtı. Burada 23 çeşit meyve kurusu üreten Tufan, özellikle bölgeye has susuz olarak yetişen hıdıroz karpuzundan 12 ay boyunca tüketilebilen doğal cips üreterek İngiltere, Fransa ve Hollanda'ya ihraç etmeye başladı. Yatırım için ilçe kaymakamlığı ve KOSGEB'den destek alan Tufan, ihracat yaptıkları ülke sayısını artırmak istediklerini söyledi.

Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde ilk olan bu tesis sayesinde yaklaşık 25 aileye iş ve pazarlama imkanı sağladıklarını ifade eden Tufan, İngiltere, Fransa ve Hollanda'dan yaklaşık 4 tonluk meyve kurusu siparişi aldıklarını ve hedeflerinin işletmeyi büyüterek fabrikaya dönüştürmek olduğunu vurguladı. Tufan, "Katkı maddesi olmayan cipsler 2 yıl boyunca rahatlıkla tüketilebiliyor" ifadelerini kullandı.