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Haberler Ekonomi SGK’lı sayısında 200 bin artış oldu

SGK’lı sayısında 200 bin artış oldu

SGK’lı sayısında 200 bin artış oldu

20.8.2021

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz, Temmuz ayı itibarıyla sona eren fesih kısıtı sonrası istihdam piyasasındaki gelişmeleri değerlendirirken "İlk ay verilerine baktığımızda Türkiye genelinde de yaklaşık 200 bin artış var." ifadelerini kullandı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında (BTSO) düzenlenen seminerde konuşan Yılmaz, "Yapılandırma kanunu kapsamındaki düzenlenmelerle iş dünyamızın sıkıntılarını azaltmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
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