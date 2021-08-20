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Haberler Ekonomi TED Üniversitesi 6 öğretim elemanı alacak!

TED Üniversitesi 6 öğretim elemanı alacak!

TED Üniversitesi 6 öğretim elemanı alacak. Başvurular, istenen belgeler ile birlikte; TED Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne, şahsen veya posta aracılığı ile yapılacak

TED Üniversitesi 6 öğretim elemanı alacak!

20.08.2021, 09:18

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, TED Üniversitesi 6 öğretim elemanı alımı yapıyor.

Başvuru Yapılacak Kadro İçin Özel Şartlarda Belirtilen Mezuniyet ve Öğrenci Belgelerinin e-Devlet Üzerinden Temin Edilecek Fotokopileri, (e-Devlet Üzerinden Temin Edilemeyen Mezuniyet Belgeleri Noter Tasdikli, Öğrenci Belgesi ise; Öğrenim Görülen Üniversitesinden Resmi Onaylı Şekilde Olmak Zorundadır. e-Devlet Üzerinden Temin Edilip İbraz Edilen Belgeler Başvuru Esnasında e-Devlet Üzerinden Doğrulanma İşlemi Yapılarak Kabul Edilecektir,)

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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