‘Yenilikçi ve girişimci gençler yetiştiriyoruz’

2016 yılından bu yana aralıksız olarak 50 üniversitenin bulunduğu "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi"nde yer alan Yaşar Üniversitesi, hem öğrencilerini bu vizyonla yetiştiriyor hem de iş birlikleri ile kente katkı sağlıyor. Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi ve Proje Destek Ofisi ile araştırma ve üniversite- sanayi iş birliği projelerinin geliştirilmesine, bu projelerden de milyonlarca lira ekonomik değer yaratılmasına destek sağlayan Yaşar Üniversitesi, Minerva Kuluçka Merkezi ile de öğrencilerine daha okurken projelerini hayata geçirip kendi şirketlerini kurma fırsatı veriyor.

YAŞAR Üniversitesi, TÜBİTAK öncülüğünde üniversitelerin girişimcilik ile yenilikçilik performanslarına göre sıralandığı ve 50 üniversitenin yer aldığı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde Ege Bölgesi'nden listeye giren tek vakıf üniversitesi olma özelliğini taşıyor. Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, "Üniversite olarak birçok girişimciye TÜBİTAK BİGG program uygulayıcısı olarak da tüm birimlerimizdeki birikimlerimizi ve desteğimizi aktarıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarından belediyelere birçok kurumla iş birliği içindeyiz. KOSGEB Destekli Kuzey İzmir TEKMER'in kurucuları arasında yer alıyoruz. Ayrıca akademik yayınlarımızın sayısını da artırıyoruz" dedi.