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Haberler Ekonomi İstanbul Atlas Üniversitesi 20 kişi alacak

İstanbul Atlas Üniversitesi 20 kişi alacak

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğü 20 öğretim üyesi alacaklarını duyurdu

İstanbul Atlas Üniversitesi 20 kişi alacak

21.08.2021, 09:21

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Atlas Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular, 20 Ağustos tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitenin İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na şahsen/posta yolu ile yapılabilir.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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