Konut fiyat artışında dünya birincisi

İNGİLTERE merkezli küresel gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank tarafından açıklanan global konut fiyatları endeksi 2021 ilk çeyrek sonuçlarına göre konut fiyatlarının küresel çapta en çok arttığı yer İzmir. İkinci sırada ise Ankara bulunuyor. Endeskte Türkiye'nin üç büyük şehri listeye damgasını vurdu. 150 kenti kapsayan raporda 12 aylık fiyat değişimine bakıldığında dünyada konutların en fazla değer kazandığı şehir yüzde 33.9 ile İzmir olarak kaydedildi. Ankara yüzde 30.3 ile ikinci olurken Yeni Zelanda'nın Wellington kenti yüzde 30.1 ile üçüncü sırada yer bulmuş. İstanbul yüzde 28.8 ile dördüncü sırada yer alıyor. Endekse göre, 2021 ilk çeyreği itibariyle konut fiyatları en çok artan ülke Türkiye oldu. Bu dönemde Türkiye'de konut fiyatlarının yüzde 32 arttığı kaydedildi

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