Turizmcilerin talepleri hızla yerine getirilecek

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marmarisli turizmcilerle bir araya geldiği toplantıda, yangınlar sonrası Marmaris'in normale dönmeye başladığını belirterek, "Bakanlık olarak Türkiye'de ve yurt dışında dijital tanıtımları başlattık" dedi. Toplantıya; AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Vali Orhan Tavlı, Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar, bankacılar, bürokratlar ve turizmciler katıldı. Ersoy, "Yangın afeti sonrası turizm yatırımları konusunda ciddi finansman sıkıntısı oluştu. Turizmcilerin, otelcilerin talepleri hızlı şekilde yerine getirilecek. Kredi borçları yeniden yapılandırılarak destek sağlanacaktır. Bu desteklerle zor günleri hep birlikte aşacağız diye konuştu.

■ FERDİ YAVUZ