Mahkeme Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan asma katlı, depolu 525 metrekare büyüklüğündeki dükkan mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. Dükkanın Eski Muradiye-Manisa yolu üzerinde olduğu ilanda ayrıca belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Dükkanın satış tarihi olarak 21.10.2021 14:30 belirlendi.
Manisa'da icradan satılık dükkan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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