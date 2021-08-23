Manisa'da icradan satılık dükkan

Mahkeme Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan asma katlı, depolu 525 metrekare büyüklüğündeki dükkan mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. Dükkanın Eski Muradiye-Manisa yolu üzerinde olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dükkanın satış tarihi olarak 21.10.2021 14:30 belirlendi.