Mersin'de icradan satılık daire

Mahkeme Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan 3+1, 92 metrekare büyüklüğündeki daire mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. Binanın asansörünün olmadığı ve dört cephesinin açıkta olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 28.09.2021 14:10 belirlendi.