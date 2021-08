Pandemi lojistiği büyüttü

Ege Lojistik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Doğrucu, pandemi sürecinde dijitalleşmenin etkisiyle lojistik sektörünün büyüdüğünü söyledi. Ege Lojistik Derneği (ELODER) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Doğrucu, Hafta Başı sohbetlerinin bu haftaki konuğu oldu. Dernek faaliyetleri, pandemide lojistik sektörünün durumu, konteyner sorunu, navlun fiyatlarındaki yükselişin etkileri ve İzmir'in lojistik potansiyeli ile ilgili Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan Doğrucu, "Salgında da insanlar için en gerekli olan şey temel ihtiyaçları. Dolayısıyla e-ticarette yüzde 60'lara varan artışlar oldu. Mağazalardan almaktansa insanlar evlerinde, internetten sipariş vermeyi tercih ettiler. Böylece lojistiğin esnekliği ve cirosu arttı. Kapanma günlerinde bile kargocular çalışmaya devam etti. Lojistik gene büyüyecekti ama pandemiden kaynaklı olarak dijitalleşmenin artmasıyla süreç hızlandı. Sektördeki büyüme ivme kazandı" dedi.



TİCARET HACMİ YÜKSELİYOR

● Osman Bey ELODER hakkında bilgi verebilir misiniz? ELODER, 2014 yılının Haziran ayında kuruldu. Lojistiğin oyuncuları bir araya geldi ve Ege'de birlik olunması amaçlandı. LODER, İstanbul'da genel derneğimiz. ELODER ise daha yerel sivil toplum örgütümüz. Daha çok eğitimler vermek ve lojistik oyuncularını bir araya getirmek istedik. Örneğin Ekonomi Üniversitesi Lojistik bölümü ile altı ay süren 'Körfez Lojistik Buluşmalarını ' gerçekleştirdik. Bunun dışında Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Lojistik Bölümü'nden Prof. Dr. Okan Tuna hocamızla birlikte şirketler arası en iyi lojistik projesi yarışmaları düzenledik. Başarılı lojistik projeleri olan şirketler sunumlarını yaptı. Güzel bilgi paylaşımları oldu. Ayrıca lojistikçi arkadaşlarımıza da iş bulma desteği veriyoruz.



● Pandemide bir çok sektörde faaliyetler kesintiye uğradı. Buna rağmen lojistik sektöründe hız hiç kesilmedi. Bunun nedeni sizce nedir? Eskiden lojistiğe çok önem verilmezdi. Ama şimdi internet sayesinde dünyanın her köşesine erişim olduğu için ticaret hacmi arttı. Ticaret büyüyünce satın alınan ürünlerin yerine ulaştırılması için çok ciddi lojistik ekipler ve teknoloji ihtiyacı doğdu. Daha sonra bu durum e-ticaret ve yeşil lojistiğe kadar çeşitlendi. İnsanlar için salgında da olsa en gerekli olan şey temel ihtiyaçlarıdır. E-ticaret yüzde 60 yükseldi. Artık daha çok internetten sipariş veriliyor. Lojistik pandemi ortamında dijitalleşmenin de artmasıyla daha hızlı büyüdü.



DÜNYADA SİSTEM BÖYLE

● Liman şehri İzmir'in lojistik potansiyeli yeterince kullanılıyor mu? Kullanılmıyorsa ne gibi hamleler yapmamız gerekiyor? Kurumlar arası iletişim çok önemli. Ege ve İzmir'in ihracattaki payı yüksek. Lojistiğin gelişmesi için yeni sistemlere uyum göstermemiz gerekiyor. Örneğin Lojistik Köyler.. Kemalpaşa'daki lojistik köy projesinin gerçekleşmesi endeksteki yerimizin yükselmesine neden olacak. Rekabet gücümüz böylece artacak. Tüm kamu, özel kurumların ve STK'ların birlikte ekip çalışması yürütmesi lazım. Bu köy bir an önce faaliyete geçmeli. Dünyada işler artık böyle yürüyor.



IADE SISTEMI SAGLIKLI ISLIYOR

Lojistiğin öneminin giderek artmasının dünyada dijitalleşmenin hız kazanmasıyla ilişkili olduğunu söylediniz. Bunu biraz daha açar mısınız? Bunun en temel nedeni e-ticaretle birlikte iade oranlarının da artması. Örnek vermek gerekirse; müşteri bir ürünün hangi bedeninin olacağını bilmediği zaman üç farklı beden alıp, denedikten sonra olmayan ürünü iade edebiliyor. İade oranı yüzde 10 ila 15 arasında. Bu tür sevkiyatların ve iade oranlarının artması kargo firmalarının ve şubelerinin çoğalmasını sağladı. İadelerin artması dijitalleşmenin olumsuz yönlerinden biri. 2018 yılında lojistik performans endeksine göre dünyada 47'nci sıradaydık. Büyümek demek gelişmek demek değildir. Dijitalleşmeyle birlikte sağlıksız bir büyüme de oluyor ama ileride bu durum düzelecek. Son doğa olayları gösterdi ki yeşil lojistik inisiyatifleri bir an evvel hayata geçirilmeli. Lojistik gelişmemiz Lojistik Master Planı ve Lojistik Köy çalışmalarıyla çok daha iyi duruma gelecektir.



NAVLUNDA ZORUNLU ARTIS OLDU

Dünyada konteyner sorunu ve mal alım şartlarıyla ilgili problemlerin çözümü için neler yapılıyor?Navlun fiyatlarının artışı sektörü nasıl etkiledi? Hayatın bir ritmi olduğu gibi lojistiğin de bir ritmi vardı. Boş konteynerler gidip doluları geliyordu. Kesinti olduğu zaman diğer sevkiyatları domino şeklinde etkiliyor. Buna benzer bir diğer sıkıntı da otomotiv sektöründeki çip krizi. Bir sürü uluslararası firma çip tedarik edemediği için için ciddi sorun yaşıyor. ABD çip krizini ulusal güvenlik sorunu ilan etti. Eskiden herkes kamyon TIR alıp nakliyeci oluyordu. Girişimci aldığı filonun kredi taksitlerini ödüyorsa kendini başarılı hissediyordu. Amortisman hesaba katılmıyordu. Fiyat verirken de firmalar kıran kırana işi almak adına imkansız navlun teklifleri verdiler. Bu da onların gelişmesine engel oldu ve kaliteyi düşürdü. Lakin pandemideki yakıt vb. gibi girdilerin ciddi şekilde artışıyla navlun fiyatlarında yükseliş zorunlu hale geldi.

Mert ALPDÜNDAR