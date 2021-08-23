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Haberler Ekonomi Rönesans İnşaat dünyanın 28. büyüğü

Rönesans İnşaat dünyanın 28. büyüğü

Rönesans İnşaat dünyanın 28. büyüğü

23.8.2021

RÖNESANS İnşaat, yurt dışında gerçekleştirdiği projelerle bu yıl da kendi sektörünün küresel ligindeki güçlü konumunu korudu. ENR (Engineering News Record) dergisince hazırlanan "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde 28'inci sırada yer alan Rönesans, aynı zamanda Avrupa'nın en büyük 9'uncu müteahhitlik şirketi durumunda. Türk şirketleri arasındaki liderliğini sürdüren Rönesans'ın 2020 yılı sonu uluslararası konsolide cirosu 3,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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