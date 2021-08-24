ARYOM İnşaat'tan İzmir'e sağlık yatırımı

ARYOM İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Günday, yaşama geçirecekleri Koru Estetik ve Güzellik Merkezi'nin Aryom İnşaat A.Ş ve Aryom Koru kat maliklerine ait olacağını belirterek, bu merkezin hisselerinin Aryom Koru kat maliklerine sunulacağını dile getirdi.

Bilgilendirme toplantısında kat malikleriyle bir araya gelen Mustafa Günday, "Türkiye'de sağlık sektöründe estetik, plastik cerrahi, fizik tedavi, diyetisyen gibi yaşamın sağlıklı sürdürülmesine yönelik alanlarda hizmet veren sağlık kuruluşlarına olan talebin arttığını görmekteyiz. Söz konusu alanlar, yurt dışı hasta pazarında da önemli bir yüzdeye sahip. İzmir bölgesi sosyo ekonomik ve kültürel altyapı bakımından sağlıklı yaşam merkezi için Türkiye'deki en uygun bölgelerden biridir. Ulaşım kolaylığı açısından yabancı hastalar için de İzmir, tercih edilen bir lokasyon. Ayrıca İzmir'de henüz sağlıklı yaşam alanında güçlü markaların bulunmaması proje açısında da büyük bir avantaj" dedi.

FARKLI HİZMETLER TEK BİR ÇATIDA BULUŞTU

KORU Estetik ve Güzellik Merkezi hakkında bilgi veren Mustafa Günday, "Aryom Koru'ya ait Sağlık ve Sosyal Tesis alanında kurulacak olan Koru Estetik ve Güzellik Merkezi'nin bünyesinde Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Dermatoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Diyet ve Beslenme gibi farklı branşlarda uzman hekimler, hemşireler ve estetisyenler tarafından hizmet verilecek. Proje toplam 66 milyon TL'ye mal olacak. Yaklaşık 1 yıl sonra hizmet vermeye başlayacağını öngörüyoruz. Aryom Koru kat malikleri isterlerse bu projeden hisse satın alarak ortak olabilecekler. Her yıl kar payı alarak önemli bir yatırıma da imza atmış olacaklar" dedi.