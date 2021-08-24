Memura tarihi zam

Hükümet ile memur sendikaları 6.4 milyon memur ve memur emeklisinin beklediği toplu sözleşme görüşmelerinde anlaştı. Buna göre, memur ve memur emeklisine gelecek yılın ilk yarısı için yüzde 5+enflasyon farkı, ikinci yarısı için de yüzde 7+enflasyon farkı zam yapıldı. 2023'te de yüzde 8+6 zam ve enflasyon farkı olmak üzere toplamda yüzde 14'lük bir artış sağlandı. Sendika üyesi 2 milyon memurun 135 lira olan sözleşme ikramiyesi de 400 liraya çıktı, 3600 ek gösterge ilk defa mutabakat metnine girdi.

SIKI PAZARLIK SONUNDA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2023 için verilen yüzde 8+6 zammın memur ve memur emeklilerine bugüne kadar verilen en yüksek zam olduğunu söyledi. Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge konusunun bu sözleşme döneminde tamamlanacağı müjdesini de verdi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da bu artışın en düşük memur maaşında yüzde 28 iyileştirme anlamına geldiğini belirtti. Toplam 4.2 milyon memur ve 2.2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarının belirlendiği toplu sözleşme görüşmeleri uzlaşmayla sonuçlandı.

İŞÇİLERDE TAKVİM FARKLI

Bakan Bilgin dün sendikalarla birlikte toplu sözleşme sonucunu açıkladı. Bilgin, genel çerçevede uzlaşmaya varıldığını belirterek, "Büyük ölçüde uzlaşmayla buraya geldik. Salgın tehdidi ile karşı karşıyayken, yangın, sel felaketleri yaşanırken sözleşmeyi yapıyoruz. Türkiye ekonomisi büyüyor. Türkiye ekonomik olarak yoluna devam ediyor, arkasındaki gücü üretimden geliyor. Sanayi üst üste büyüyor. Enflasyon var, bunun yarattığı olumsuzluklara karşı da çalışanlarını koruyor" dedi. İşçilerle imzalanan toplu sözleşmenin 2021 ve 2022 yılını kapsadığını anımsatan Bakan Bilgin, "Bugün 2022 ve 2023'ü kapsayan bir sözleşme imzaladık. Rakam, oranları kıyaslamak doğru olmaz, yıllar farklı" diye konuştu. Bilgin "İkinci teklifimizde 2022'nin ilk yarısı için yüzde 5+ enflasyon farkı, 2022'nin ikinci yarısı için yüzde 7+ enflasyon farkı, 2023'te de yüzde 8+6 zam ve enflasyon farkı önerdik. Enflasyon beklentisi gelecek yıl için baz etkisiyle yüzde 9. 2022 yılı için bu teklifi bu şartlarda değerlendirmek lazım. 2023 yılı için Cumhurbaşkanımızın desteğiyle yüzde 8 fark önerdik. İlk defa memur sendikalarıyla pazarlıkta yüzde 8'lik artış öneriliyor. İkinci kısım için yüzde 6'lık artış önerildi. Enflasyon farkı saklı. Yıllık bazda yüzde 14 artış yaptık. Uzlaşma yaratacak en yüksek oranları içeren bir sözleşme oldu" diye konuştu. Bakan Bilgin, memur sendikalarının seyyanen zam taleplerine dikkat çekerek, "Başka öneride bulunduk. 135 lira olan toplu sözleşme ikramiyesini doğrudan 2 milyon sendika üyesi çalışanlarımız için 400 liraya çıkardık. Sözleşmeli çalışanlarda 3+1 ilkesini benimsedik. Yerel yönetimlerin çalışanlarına karşı haksızlıkları önlemek için düzenleme gerçekleştirildi" açıklamasını yaptı.

ARTIŞ YÜZDE 262'YE ÇIKACAK

Sendikalı memurlar gelecek yıl Ocak-Haziran döneminde 400 lira, Temmuz-Aralık döneminde de 428 lira toplu sözleşme ikramiyesi alacak. Bu tutar 2023 yılında Ocak- Haziran'da 462 lira, Temmuz-Aralık'ta da 489 liraya çıkacak. Böylece toplu sözleşme ikramiyesindeki iki yıllık artış kümülatif yüzde 262'ye ulaşmış olacak. Sendika üyesi bekar idari hizmetler sınıfında 4060 lira alan bir memurun maaşı gelecek yılın ilk yarısında 4580 lira, ikinci yarısında da 4900 liraya çıkacak.

'BEKLENTIMIZ ORANA YANSITILDI'

MEMUR-SEN Başkanı Ali Yalçın, "Toplu sözleşme ikramiyesinden gelen iki puan aylık iyileştirmeyle birlikte en düşük devlet memuru maaşında yüzde 28'lik bir iyileştirme anlamına geliyor" dedi. Yalçın, şöyle devam etti: "İkinci yıl için yüzde 8'lik bir iyileştirme, bu anlamda beklentimizi de işaret etmektedir. Bu konuya ilişkin kaygımızın beklentimizin orana yansıtıldığını görüyoruz" diye konuştu. Memur- Sen ve Türkiye Kamu-Sen, taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, iki yılda yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunmuştu.

3600 EK GÖSTERGEDE ILK ADIM

MEMURLARIN hem gelir hem de ikramiyelerini artıracak olan 3600 ek gösterge düzenlemesinde de ilk adım atıldı. Bakan Bilgin, Memur-Sen'in katıldığı çalışma grubuyla bu sözleşme kapsamında tamamlanmak üzere çalışma başlattıklarını duyurdu. Bilgin, konuya ilişkin yasal düzenlemeyi Meclis'e taşıyacaklarını kaydetti. 11 hizmet koluna ilişkin zammın yanı sıra sosyal destekleri içeren taleplere yönelik müzakereler dün de sürdü.