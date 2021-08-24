OKT Trailer, savunma sanayisinde hızlı büyüyor

Aydın'daki fabrikasında araç üstü ekipman ve trailer üreten OKT Trailer, 15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF21'de Muharebe Sahası Akaryakıt Tankeri ve Aselsan adına üretilen radar sistemli askeri römork aracı ile boy gösterdi. 2007 yılından bu yana Türk savunma sanayisi için gerçekleştirdiği projelerle yükselişini sürdüren OKT Trailer, yerli ve milli kabiliyetiyle tasarladığı 2 aracını ilk kez IDEF 21'de sergiledi. Akaryakıt tankerinin uçak, helikopter, tank gibi hem kara hem de hava savunma araçlarına operasyon sırasında karadan akaryakıt ikmali yapılabilmesi amacıyla özel olarak üretildiği belirtildi.

DIŞA BAĞIMLILIĞA SON

Aselsan'ın ihtiyaçları doğrultusunda farklı yük ve ekipmanlara entegre edilebilecek şekilde tasarlanan 'Askeri Römork' ise radar sistemleri, anten ve görüntüleme sistemlerinin taşınmasında çözüm ortağı olacak. OKT'nin Türkiye'nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığı sona erdirecek milli araçların üretimine devam edeceği bildirildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE