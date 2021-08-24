Orta Vadeli Program Eylül’de açıklanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2021 yılı sonunda ihracatımızın 200 milyar doların üzerinde gerçekleşeceği yönünde oldukça güçlü göstergeler mevcuttur. Hedefimiz yıl sonunda 210 milyar dolar civarında bir ihracata ulaşmaktır" dedi.

3 YILLIK YOL HARİTASI

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Birinci Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na başkanlık yaptı. Gündemin bir diğer önemli maddesinin de Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yeni yol haritası Orta Vadeli Program olacağına dikkati çeken Oktay, "Cumhurbaşkanımızın onayı doğrultusunda Eylül ayının ilk yarısında 2022-2024 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Program'ımızı yayımlamayı planlıyoruz" dedi. Toplantıya kurul üyeleri Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel de katıldı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile TÜİK Başkanı Sait E. Dinçer de hazır bulundu.