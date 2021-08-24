Mahkeme Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan 3+1 daire için satış kararı verdi. Dairenin Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Lisesi'nin 405 m güneyinde olduğu ilanda ayrıca belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Dairenin satış tarihi olarak 19.10.2021 11:20 belirlendi.
Sakarya'da icradan satılık daire! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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