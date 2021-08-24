‘Uydurmacı Yakup usta’ oto tamirinde marka oldu

İzmir Karabağlar'da işyeri bulunan oto tamircisi Yakup Demirtaş, çok eski model ve hurdaya çıkmış araçları sıfırdan ele alıp adeta hayat veriyor. Araçları ilk günkü haline getiren Demirtaş için tamir edilemeyecek araç yok gibi. Sadece gerekli parçayı bulması yeterli. Motoru ve parçaları hiçbir zaman hurdaya atmayan Demirtaş, tamir ettiği araçlarda kullanıyor. Ortaya çıkan mükemmel sonuç herkesi memnun ettiği için Demirtaş'a Türkiye'nin dört bir yanından araç getiriliyor.

MODEL VE YIL FARK ETMİYOR

Yakup usta için model ve yılı fark etmiyor. Bu nedenle kendisine "Uydurmacı usta" lakabı verilen Demirtaş, 1980'li yıllarda BMC marka önden motorlu bir kamyonu arkadan motorlu 36 kişilik bir halk otobüsüne çevirdiğini ve BMC'nin ilk üretimi olarak İzmir'de deneme seferlerine çıktığını anlattı. Demirtaş "Benim yaptım iş parayla yapılmaz. Diğer tamirciler uğraşmaz. Çünkü hem zaman alıyor hem de çok zahmetli. Ama ben bu işe gönül verdim. Kredi kartı hiç kullanmadım. Bende söz senettir. Türkiye'nin dört bir yanından gelenleri geri çevirmiyorum. Bir araç ne kadar eski olursa olsun onu yeniden ilk günkü haline getiriyorum" diye konuştu.

İzmir'de 1968 yılında 13 yaşında iken mesleğe ilk adımını atan Yakup usta (66), 1976 yılında Karabağlar'da kendi oto tamirhanesini açmış. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından 2013'te yılın ahisi seçilen "Uydurmacı Yakup usta" olarak tanınan Demirtaş, BMC marka bir minibüsün dingilini, fren sistemini tamir etmek için Dodge marka ürünleri kullanabiliyor. Yakup usta, bir süre BMC fabrikasında mühendislere yardımcı oldu. Yaptığı işten dolayı "uydurmacı" olarak anıldığını anlatan Demirtaş, "BMC 1340 kamyon getirdiler. Önden motorluydu. Motoru arkaya taşıyıp, bir otobüs haline getirip getiremeyeceğimi sordular. Ben de yaparım dedim. Yaptığım otobüs yıllarca çalıştı." dedi.

ESNAF TOPLUMUN OMURGASIDIR

TÜRKİYE'NİN her yerinden müşterileri olduğunu belirten Demirtaş, "Vatandaşlar son çare olarak bana geliyor. Bir mühendis gibi motoru dizayn ediyorum. Geçenlerde Samsun'dan sondaj makinesi getirdiler. Şanzımanı dikey olarak kuleye bağlayıp sorunu çözdüm" dedi. Meslek yaşamında çok sayıda çırak, kalfa ve usta yetiştiren Yakup usta, "Esnaf sanatkar toplumun omurgasıdır. Bizim dürüstlüğümüzle, işimize verdiğimiz önemle herkese örnek olmamız gerekiyor" görüşünü dile getirdi.

TOLGA TEKİN