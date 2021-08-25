Mahkeme Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan depolu dükkan için satış kararı verdi. Dükkanın İzmir - Aydın karayoluna yaklaşık 100 m mesafede Polis Evi'ne yaklaşık 100 m mesafede olduğu ilanda belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Dükkanın satış tarihi olarak 19.10.2021 10:30 belirlendi.
Aydın'da icradan satılık depolu dükkan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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