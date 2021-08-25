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Haberler Ekonomi Aydın'da icradan satılık depolu dükkan

Aydın'da icradan satılık depolu dükkan

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan depolu dükkan mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda dükkanın satış fiyatı da belirtildi.

Aydın'da icradan satılık depolu dükkan

25.08.2021, 10:30

Mahkeme Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan depolu dükkan için satış kararı verdi. Dükkanın İzmir - Aydın karayoluna yaklaşık 100 m mesafede Polis Evi'ne yaklaşık 100 m mesafede olduğu ilanda belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dükkanın satış tarihi olarak 19.10.2021 10:30 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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