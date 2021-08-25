Migros’tan alışverişler eğitime destek sağlıyor

MIGROS, anaokulundan üniversiteye kadar tüm öğrencilerin okulda ihtiyaç duyabileceği malzemeleri, 376 farklı kalite kontrol kriterinden geçtikten sonra raflarına taşırken, Türkiye'nin 81 ilindeki mağazalarında, 700'ü aşkın ürün seçeneğini en uygun fiyatlarla müşterilerine sunuyor. Migros, 26 Ağustos - 22 Eylül tarihleri arasında yapılan 200 TL ve üzeri kırtasiye alışverişlerinin bir kısmını Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na (TEGV) eğitimin geleceğini desteklemek amacıyla bağışlayacak. Anlamlı bir iş birliğine de imza atan Migros Ticaret A.Ş'nin İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, Migros olarak çocukların eğitim hayatına destek olabilmek için tüm gayretlerini ortaya koyduklarını belirterek, "Bu çalışmamızla çocuklarımızın hayatına iyilikle dokunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm müşterilerimizi bu kıymetli projenin bir parçası olmaya ve eğitimin geleceğine katkıda bulunmaya davet ediyoruz" dedi. Migros mağazalarında okul çantaları 21 TL'ye hazırlanıyor.

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