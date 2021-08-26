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Haberler Ekonomi Kars'ta icradan satılık arsa!

Kars'ta icradan satılık arsa!

Kars'ın Merkez ilçesinde bulunan arsa mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda arsanın satış fiyatı da belirtildi.

Kars'ta icradan satılık arsa!

26.08.2021, 09:50

Mahkeme Kars'ın Merkez ilçesinde bulunan arsa için satış kararı verdi. Arsanın Taşınmaz Şehitler Mah. 111 Sok. ve Şehitlik Caddeleri üzerinde bulunduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 21.10.2021 10:00 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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