MARBLE İzmir Fuarı açıldı

Sektöründe dünyanın 3 büyük fuarı arasında gösterilen ve geçen yıl salgın nedeniyle düzenlenmeyen MARBLE İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, bu yıl sınırlı katılımla açıldı. Fuar İzmir'deki etkinlikte 3 holde 200'e yakın firma yer aldı. Almanya, Fransa, Azerbaycan, Gürcistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, İtalya, Umman, ABD, Rusya ve Ürdün'den alım heyetlerinin ziyaret ettiği fuarda rengarenk taşlar ve bu taşlardan yapılan mobilyalar dikkati çekiyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Cevat Genç, madencilikle ilgili yeni bir kanun hazırlandığını söyledi.

SON GÜN 28 AĞUSTOS

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar fuarla sektörün hasret giderdiğini ifade ederken, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle de "Şimdi hedef 5 yıl içinde 300 milyar dolarlık ihracatı yakalamak" dedi. Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya ise MARBLE İzmir'i en zor günde bile devam ettirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "İhracat yılın ilk 7 ayında yüzde 48 arttı. 2021'in sonunda 6 milyar doları geçmeyi bekliyoruz" dedi. Törende İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı da birer konuşma yaptı. Kapılarını 28 Ağustos'ta kapatacak fuarla, Uluslararası Taş Kongresi eş zamanlı yapılıyor.