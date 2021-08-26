Shoexpo-İzmir için sektörden güç birliği

İZMIR'DE 47'ncisi düzenlenecek Shoexpo-İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı için sektör güç birliği yaptı. Fuar, 8-11 Eylül 2021'de Fuar İzmir'de kapılarını açacak. Bu yıl Nobel Expo Uluslararası Fuarcılık tarafından düzenlenecek Shoexpo, gelecek sezon modellerini vitrinlerden önce fuara taşıyacak. Shoexpo'da yerli ve yabancı satın almacılar, üreticilerle bir araya gelecek. Ege Ayakkabı Sanayicileri Derneği (EGEAYSAD) Başkanı Erdal Durmaz, Shoexpo sayesinde İzmir'in ayakkabı üretimindeki "kalite" anlayışını tüm dünyaya duyuracağını söyledi. İzmir Ticaret Odası Ayakkabı Komitesi Meclis Üyesi Faruk Hanoğlu Shoexpo'nun 'başarı garantili' bir fuar olacağını vurgularken, İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata da 2022'nin ayakkabı sektörünün "Altın Yılı" olacağını söyledi.

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