Adıyaman’da icradan satılık daire

Mahkeme Adıyaman'ın Merkez ilçesinde bulunan 4+1 büyüklüğündeki daire için satış kararı verdi. Dairenin şehrin gelişmiş bölgesinde yer almakta ve değerli bir konumda olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 04.11.2021 13:30 belirlendi.