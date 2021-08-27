İzmir’de icradan satılık ev

Mahkeme İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan kerpiç ev için satış kararı verdi. Evin resmi kurumlara, alışveriş merkezlerine, çarşı merkezine yürüme mesafesinde olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Evin satış tarihi olarak 29.09.2021 14:00 belirlendi.