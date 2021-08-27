Sakarya’da icradan satılık dükkan!

Mahkeme Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan 90 metrekare büyüklüğündeki dükkan için satış kararı verdi. Dükkanın kuzey yönünde Arifiye Belediyesi bulunduğu ve çarşı merkezine 1 km mesafede olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dükkanın satış tarihi olarak 14.10.2021 14:40 belirlendi.