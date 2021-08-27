SGK’ye 30 milyar liralık yapılandırma başvurusu

SOSYAL Güvenlik Kurumuna (SGK) 600 bin borçlu, toplam 30 milyar liralık yapılandırma başvurusunda bulundu. Kanuna yoğun ilgi gösteren borçlu kişi ve kurumların önemli miktarda borcu yapılandırıldı. SGK Başkanı İsmail Yılmaz, kanun kapsamında SGK'ye borçların da yapılandırma kapsamında olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Bugün itibarıyla 600 bin borçlumuz Kuruma yapılandırma için müracaat etmiş durumda. Toplamda yapılandırılan alacak tutarımız ise 30 milyar lirayı buldu. Biz, müracaatların hafta sonuna kadar ciddi anlamda artış göstermesini bekliyoruz. Kalan kısa süreyi borçlu vatandaşlarımızın iyi değerlendirmesini istiyoruz."

SON GÜN 31 AĞUSTOS

Yapılandırmayla 29 bin liralık borcun 9 bin liraya düşebildiğini ifade eden Yılmaz, "Bu çok ciddi bir avantaj. Bunun için borcu olan vatandaşlarımıza, yapılandırmanın son müracaat tarihinin 31 Ağustos olduğunu hatırlatıyor ve sağlanan avantajlardan yararlanmalarını öneriyoruz." diye konuştu.