Konya’da icradan satılık tarla

Mahkeme Konya'nın Kadınhanı ilçesinde bulunan 79.384 metrekare büyüklüğündeki tarla için satış kararı verdi. Tarlanın çevresinde bulunan taşınmazlarında da benzer araziler olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Tarlanın satış tarihi olarak 03.11.2021 11:00 belirlendi.