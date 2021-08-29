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Haberler Ekonomi Doğal taş ihracatı için yeni bağlantılar

Doğal taş ihracatı için yeni bağlantılar

Doğal taş ihracatı için yeni bağlantılar

29.8.2021

MARBLE İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nda kurulan ihracat bağlantıları katılımcıları sevindirdi. Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, "Şu anda devam eden görüşmelerden herkes çok memnun. O görüşmelerden çok harika işler çıkacağına inancımız tam" diye konuştu.
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