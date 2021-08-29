MARBLE İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nda kurulan ihracat bağlantıları katılımcıları sevindirdi. Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, "Şu anda devam eden görüşmelerden herkes çok memnun. O görüşmelerden çok harika işler çıkacağına inancımız tam" diye konuştu.
Doğal taş ihracatı için yeni bağlantılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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