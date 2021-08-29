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Haberler Ekonomi Mersin Erdemli'de icradan satılık depo

Mersin Erdemli'de icradan satılık depo

Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan 128 metrekare depo mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda deponun satış fiyatı da belirtildi.

Mersin Erdemli’de icradan satılık depo

29.08.2021, 09:44

Mahkeme Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan 128 metrekare büyüklüğündeki depo için satış kararı verdi. Deponun belediyenin tüm imkanlarından yararlanılmakta olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Deponun satış tarihi olarak 12.10.2021 10:00 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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