Mersin Erdemli’de icradan satılık depo

Mahkeme Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan 128 metrekare büyüklüğündeki depo için satış kararı verdi. Deponun belediyenin tüm imkanlarından yararlanılmakta olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Deponun satış tarihi olarak 12.10.2021 10:00 belirlendi.