TMSF, Aynes’i 667 milyona satışa çıkardı

TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Satış Komisyonu Başkanlığı, Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü 667 milyon lira muhammen bedel ile satışa çıkardı. İhaleye katılabilmek için TMSF'nin Ziraat Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki hesabına 66 milyon 700 bin TL nakit teminatın yatırılması gerekiyor.

İhale, 12 Ekim 2021'de saat 14.30'da TMSF'nin Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresindeki konferans salonunda yapılacak. 2016 yılının Aralık ayında Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alan Aynes Gıda, TMSF'nin denetimine geçmişti. Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında Aynes Gıda Sanayi Ticaret AŞ yönetim kurulu başkanı Nevzat Serin ve üyelerinin de bulunduğu 19 kişi tutuklanmıştı.