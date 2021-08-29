Turizmciler sınavı geçti

Bodrum Turistik İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, yaşanan tüm sıkıntılara rağmen sektör olarak başarılı bir sınav verdiklerini belirterek, yükselişi devam ettireceklerini söyledi. BODER olarak orman yangınlarında etkin bir rol oynadıklarını ve acil koordinasyon merkezine de destek sunduklarını ifade eden Dengiz, yerli ve yabancı konukların tercihlerinin Bodrum olduğunu dile getirdi.

SEZON 12 AYA YAYILMALI

Yangının ardından eski doluluğa ulaştıklarını kaydeden Dengiz, "Yangın esnasında maalesef bir kısım rezervasyon düşüşleri yaşandı. Sonrasında Temmuz'un son haftasından itibaren eski kapasiteyi yakaladık. Yangınlarda sezon bitti gibi olumsuz bir algı yaratıldı. Bunlar gerçeği yansıtmıyor. BODER olarak yangınlarda devletimizin ve milletimizin her zaman yanında olduğumuzu gösterdik. Bodrum'daki tüm STK, odalar ile BODER koordinasyonunda 2 bin 500 kişilik afetzedeye konaklamaları için kapılarımızı açtık" ifadelerini kullandı. Sezonun eskisi gibi sürdüğünü kaydeden BODER Başkanı Dengiz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ağırlıklı olarak Ukrayna, Rusya, Balkanlar ve Arap ülkelerinden turist yoğunluğu yaşanıyor. Eğer İngiltere, Türkiye'yi kırmızı bölgeden çıkarırsa sezon Kasım ayının sonuna kadar devam eder. BODER olarak turizm sezonunun 12 aya yayılması için yoğun çalışma içindeyiz. Bu kapsamda Bodrum'da kış aylarında kapılarını açacak otel sayısında da bir artış bekliyoruz."

İLÇEYİ TANITAN FİLM GELİYOR

BODER olarak otelleri ve ilçeyi tanıtacak bir film çektireceklerini ifade eden Dengiz, "Ulusal kanallarda ve internet mecralarında yayınlanacak bu filmde Bodrum otellerinin ve yerel değerlerin ön plana çıkarılacağı bir hikaye oluşturulacak. Ayrıca havayolları ve seyahat acenteleriyle de görüşerek 2022 turizm sezonuna ilişkin bir yol haritası hazırlayacağız. Bakanlığın burada yapılan Turizm Koordinasyon toplantısında rezervasyon iptalleri yaşayan işletmeler için kredi desteği talebinde bulunuldu. BODER olarak Mazı ve Çökertme bölgelerinde hizmet veren pansiyon ve motelleri ziyaret edip yanlarında olacağız." diye konuştu.

ILK MAVİ İL MUGLA OLDU

MUĞLA'NIN pandemide mavi tabloda ilk olarak yer almasının önemli bir başarı olduğunu, BODER olarak aşılamada da rol oynadıklarını vurgulayan Dengiz, "Muğla Turizm İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve BODER'in koordinasyonunda otel çalışanlarının aşılanmaları konusunda ön ayak olduk. Ekipler özverili bir şekilde çalışarak işlerin aksamaması için otellere gelerek yerinde aşılamalar yapıldı. Ülke genelinde mavi tablonun daha da yaygınlaşmasını bekliyoruz" diye konuştu

TOLGA TEKİN