İZMİR Enternasyonal Fuarı kapsamında düzenlenen Uluslararası İzmir İş Günleri, 2-3 Eylül tarihlerinde online olarak gerçekleşecek. Bu yıl 7'nci kez düzenlenen İzmir İş Günleri'nde "Ticaret ve Lojistik Ekseninde Döngüsel Ekonomi ve Yeşil Mutabakat" konusu işlenecek. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "iklim krizi" olarak adlandırılmaya başlanan iklim değişikliği sorunu, artık dünyanın pandemiden çok daha çarpıcı bir şekilde karşı karşıya kaldığı küresel bir sorun olarak görülüyor.
İzmir İş Günleri’nin konusu yeşil ticaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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