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Haberler Ekonomi “Bursa siyahı” incirin yurt dışı yolculuğu başladı

Bursa siyahı” incirin yurt dışı yolculuğu başladı

“Bursa siyahı” incirin yurt dışı yolculuğu başladı

31.8.2021

İNGİLİZ Kraliyet ailesinin mutfağına kadar giren, uzun raf ömrü, iriliği, tatlı ve sulu iç yapısıyla dünyanın en kaliteli incirlerinden biri kabul edilen "Bursa siyahı", yurt dışında rağbet görüyor. Bursa siyahının bahçede kilogramı 20-25 liradan alıcı buluyor. Bu yıl rekolte kaybı beklenen coğrafi işaretli incir, yüksek satış fiyatıyla üreticiyi memnun etti. Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, "Kanada'ya az miktarda ihracat yapılıyor. ABD pazarına girmek istiyoruz. Çin'e ihracata başlarsak Avrupa ikinci planda kalır" diye konuştu.
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