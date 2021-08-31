Yeni şirketler kazandırdı

Borsa İstanbul'da bu yıl şimdiye kadar 33 şirket 14.7 milyar liralık halka arz gerçekleştirirken, yeni işlem görmeye başlayan şirketler yatırımcılarını ihya etti. Borsa İstanbul'da endeksin yüzde 31.5 oranında yükseldiği son 1 yılda halka açılan hisselerin performansını ölçen Halka Arz Endeksi'ndeki artış yüzde 206'ya ulaştı. Son 1 yılda en fazla yükselen endeks olan halka arz endeksi, BIST-100'ün yüzde 1.25 değer kaybettiği 2021'de ise yüzde 76 prim yaptı.

3 ŞİRKET YÜZDE 200'Ü GEÇTİ

Hisse senedi piyasasında bu yıl halka arzını tamamlayan 32 şirketin hisseleri Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Bu hisselerden sadece 7'si halka arz fiyatının altına gerilerken, 25 hisse senedi yatırımcısına kazandırdı. Yeni açılan hisseler arasında en fazla prim yapanı yüzde 253 ile Cante oldu. 30 Nisan 2021'de 3.90 liradan işlem görmeye başlayan hisse, geçen haftayı 13.77 liradan tamamladı. Halka arz sonrası yükselişte ikinci sırada yüzde 216 prim ile Türk İlaç yer aldı. 5 Mart'ta 4.76 liradan işlem görmeye başlayan hisse, geçen haftayı 15.08 liradan kapattı. 8 Temmuz'da 21 liradan işlem görmeye başlayan Kütahya Şeker'in hisseleri de yüzde 204 yükselerek 63.85 liraya çıktı.

3 ŞİRKET DAHA GELİYOR

Halka arzını tamamlayan Nasmed, önümüzdeki hafta borsada işlem görmeye başlayacak. YED Teknoloji ve Orçay'ın da önümüzdeki haftadan itibaren borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor. Söz konusu halka arzların tamamlanmasıyla birlikte bu yıl 35 şirket toplam 15 milyar liralık halka arz gerçekleştirmiş olacak.

26 MİLYAR TL KAYNAK

Halka arz kanalıyla şirketlere 15 milyar lira gelir sağlanırken, bedelli sermaye artırımları ve hisse senedi satışları ile de önemli bir kaynak elde edildi. Bu yıl sadece bedelli sermaye artırımlarıyla elde edilen kaynak 11 milyar liraya ulaştı. Böylece hisse senedi piyasası kanalıyla şirketlere sağlanan toplam kaynak 26 milyar lira oldu.

BORSA'DA NASIL YATIRIMCI OLUNUR?

■ Borsa İstanbul'da yatırımcı olmak, işlem yapabilmek için öncelikle bir aracı kurumda ya da bankada yatırım hesabı açmanız gerekiyor. Aynı zamanda 18 yaşını doldurmalısınız. Eğer dilerseniz 18 yaşından küçük çocuklarınız için de vasi hesap açarak onların geleceği için şimdiden birikim yapmaya başlayabilirsiniz.

■ Hesap açılırken risk ve getiri tercihlerinizi içeren uygunluk ve yerindelik testleri yaparak yatırım risk iştahınızı doğru belirleyebilirsiniz. Bu testi kısa sürede ve internet üzerinden de kolaylıkla yapabilirsiniz.

■ Yatırım uzmanınıza danışarak işlem yapmak istediğiniz ürün için alım-satım emirlerinizi yazılı, sözlü, telefon ya da internet gibi kurumunuzun size sunduğu kanallar üzerinden iletebilirsiniz.

■ Birikimlerinizi sermaye piyasalarında değerlendirmek istiyorsanız mutlaka aracı kurum ve bankaların yatırım hesapları hakkında bilgi sahibi olarak işe başlayın.

■ İşleminiz Borsa İstanbul pazarlarında gerçekleştikten sonra takas süresine bağlı olarak Takasbank tarafından kesinleştirilir, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda adınıza açılan hesaptan izlenebilir.

YATIRIM KARARI VERİRKEN DİKKAT

■ Sermaye piyasalarında her yatırımcı risk algısına göre yatırım kararlarını şekillendirmeli. Yatırım tercihlerinde kısa vade yerine daha orta ve uzun vadeli planlara göre hareket etmeli.

■ Getiri-risk tercihlerinizi her yeni yatırım kararı aldığınızda bir kere daha gözden geçirin. Portföy seçimlerinde işin uzmanlarını dinleyin.

■ Sosyal medyada paylaşımlara karşı dikkatli olun, tuzaklara düşmeyin.

■ Paylaşım yapanın kim olduğunu iyi araştırın, gerçek kimliğini gizleyen veya sahte isimlerle paylaşım yapan hesaplara karşı dikkatli olun, yapılan paylaşımlarda 'tüyo' diye tabir edilen, doğruluğu teyit edilemeyecek bilgilere itibar etmeyin.

■ Sosyal medya ve kitle iletişim araçları üzerinden yapılan yorum ve yatırım tavsiyesinin piyasa dolandırıcılığı veya piyasa bozucu eylem kapsamında değerlendirilebileceğini mutlaka göz önünde bulundurun. Çünkü sosyal medya ve diğer kitle iletişim araçları üzerinden oluşturulan gruplara dahil olan yatırımcılar, bu gruplar tarafından işlenen suçlara iştirak kapsamında hukuki ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.