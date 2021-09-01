46 yıllık yol arkadaşı Murat 124’ü bırakmadı

İZMİR Buca'da Nurettin Akdemir (66), sıfır kilometre aldığı Murat 124 otomobilini yarım asra yakındır kullanıyor. Askerden izne geldiği 1975'te, araç alıp alamayacağına ilişkin arkadaşlarıyla iddiaya giren Akdemir, ertesi gün bir Murat 124 satın aldı. Pazarlamacılık sektöründe 25 yıl çalıştıktan sonra emekliye ayrılan ve servis şoförlüğü yapan Akdemir, ilk göz ağrısından vazgeçmedi. Bilecik'te klasik otomobil meraklılarının buluşmasına katılan Nurettin Akdemir, 46 yıldır gözü gibi bakarak kullandığı Murat 124'ünü bırakmayı hiç düşünmüyor.

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