Altını dövizi bırak gümüşe demire bak

Geçen yıl tonu 3 bin 700-3 bin 800 lira bandından satılan inşaat demiri, fiyatlar düşmesine rağmen bugün 6 bin 500-6 bin 600 lira fiyattan satılıyor. Geçtiğimiz aylarda 8 bin liraya kadar çıkan ton fiyatında yaklaşık bin 500 lira düşüş olmasına rağmen, demir yüzde 70 civarında değer kazanmış durumda.

Dünyayı ve ülkemizi saran koronavirüs salgını nedeniyle küresel çapta tüm sektörler olumsuz etkilenirken, birçok sektörde yaşanan fiyat artışı demir fiyatlarını da vurdu. Doların düşmesiyle 8 bin liradan 6 bin 600 liraya kadar düşen demir, geçen yıla göre yüzde 70'ten fazla kazanç sağladı.

FİYATLAR UÇUŞA GEÇTİ

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüş fiyatlarının geleceği hakkında beklentilerini paylaşırken, son on yılın en çok kazandıran yatırımının aliminyum olduğunu ve bunu sırasıyla demir, çinko ve gümüşün izlediğini dile getirdi.

YENİ ASIR'A konuşan Memiş, dünyayı kasıp savuran Kovid-19 salgınında aşının ortaya çıkmasının ardından para piyasaları ve inşaat sektörünün atılıma geçtiğini ve arz talip patlamasıyla demir fiyatlarının uçtuğunu belirtti. Memiş, "Bankalar aracılığıyla emtia borsasından alınan metaller, yatırımcısının yüzünü güldürdü, altın ve dövizden daha fazla kazandırdı. Mesala demir iki katı kazandırırken, alüminyum son yıllarda yatırımcısına 10 kat kazandırdı.

ÇİNLİ GÜMÜŞ TOPLUYOR

Memiş, gümüşün 2020'de 2.50 lira olan gram fiyatının bu yıl 7.50'ye kadar yükseldiğini, altına kıyasla gümüş yatırımcısının iki kat daha fazla kazandığını vurguladı. Şu anda en fazla gümüş toplayan ülkeler arasında Çin'in başta geldiğini söyleyen İslam Memiş, "Bunun sebebi, Çin dünyanın birçok bölgesinde güneş enerjisinden faydalanmak için paneller hazırlıyor. Bunun için de gümüş gerekiyor. İkinci kazandıran metal ise alüminyum, nikel, demir ve bakır oldu" diye konuştu.

YERINE KOYAMIYORUZ

Tabii ki talepler karşısında demir fiyatlarının her gün arttığını belirten MMMT Demir firması yöneticisi Muzaffer Küçükdoğan, 2020'de 3 bin 700-3 bin 800 lira bandındaki demirin fiyatı bugün 6 bin 600 bandında. Demir fiyatları üç ay önce 8 bin liraya kadar çıktı. Ama düşüş olmasına rağmen bugünkü fiyatıyla yine yatırımcısına kar ettirdi. Biz sattığımız demiri yerine koyamaz hale geldik" dedi.

FATİH ŞENDİL