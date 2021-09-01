BATIÇİM’de yeni dönem başladı

Türkiye'nin maden, enerji ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren Çiftay İnşaat, İzmir'in en önemli kuruluşlarından Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayi'nin yüzde 30'luk hissesini 95 milyon dolara satın aldı. Rekabet Kurulu onayının ardından gerçekleştirilen hisse devri sonrası çimento, enerji ve liman işletmeciliği ile Türkiye'nin en önemli gruplarından olan Batı Anadolu Çimento Sanayi'nde yeni dönem başladı. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sabit Aydın, Başkan Yardımcılığı'na Gülant Candaş, Yönetim Kurulu üyeliklerine Erdoğan Göğen, Ömer Çağdaş Selvi, Ali Kışla, Yusuf Kaya ve Mehmet Gökalp Özkök seçildi.

KALICI DEĞER HEDEFİ

Çiftay'ın ticari faaliyetlerine Ege'yi de eklemenin heyecanı yaşadıklarını söyleyen Aydın, "İzmir ekonomisine kalıcı değerler kazandırmayı hedefliyoruz. İzmir ve çevresi, sanayi yatırımları açısından çok büyük bir potansiyel. Batıçim de bölgenin en büyük yatırımlarından biri olarak bölge kalkınmasında önemli rol oynuyor. Söz konusu hisse alımı, Çiftay açısından sadece bir çimento fabrikasına yapılan yatırımdan ibaret değil. Batiçim'in marka değerini daha da yükselteceğiz. 2021'e 2 milyar lira ciro hedefiyle giren Batı Anadolu Grubu ile Türkiye ekonomisine yeni başarı hikayeleri kazandırmayı amaçlıyoruz" dedi.