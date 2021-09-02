Balık sezonu bereketli başladı

AV sezonunun açılmasıyla balıkçılar "Vira bismillah" derken, İzmir Buca Balık Hali dolup taştı. Kent protokolü alışveriş yaparken, bol bereketli sezon diledi. Her bütçeye uygun balıkların bulunduğu halde 3 bin liraya satılan 7 kiloluk fangri balığı da dikkat çekti. Haldeki törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, CHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Okyay Sındır, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkan Mehmet Şahin Çakan katıldı. Dernek Başkanı Çakan, "En doğal en temiz besin ve protein kaynağı balığın tüketimini artırmamız lazım" diye konuştu.

GÜZELBAHÇE'DE TÖREN

Güzelbahçe Balıkçı Barınağı'nda ise önceki gün ayrı bir tören düzenlenerek balıkçı gemileri av sezonu için kent protokolü tarafından uğurlandı. Törene katılan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'in 629 kilometrelik kıyı şeridi ile su ürünleri üretiminde önem li bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti. Köşger, "İlimizde 2020 yılında 98 bin 394 tonluk su ürünleri üretimi gerçekleşti. Sektör pandemi döneminde başarısını ortaya koydu" dedi.

TOLGA TEKİN