İnşaatların maliyet bedelleri belli oldu

EMLAK vergisine esas olmak üzere gelecek yıl uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, meskenler açısından 93,57 lira ile 4 bin 292,45 lira arasında değişecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre, mesken binaları açısından lüks inşaatlar için metrekare normal inşaat maliyet bedellerinin asgari ve azami sınırları 1958,27 lira ile 4 bin 292,45 lira, birinci sınıf inşaatlar için 826,42 lira ile 2 bin 870,50 lira, ikinci sınıf inşaatlar için 582,18 lira ile 1944,81 lira, üçüncü sınıf inşaatlar için 196,65 lira ile 1324,57 lira, basit inşaatlar için 93,57 lira ile 597,37 lira arasında tespit edildi.

DİĞER