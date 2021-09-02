Türkiye yüzde 21,7 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ikinci çeyreğine (nisan-haziran) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 21,7 artış gösterdi. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 52,4 artarak 1 trilyon 581 milyar 120 milyon lira olarak gerçekleşti. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 188 milyar 566 milyon dolar oldu. GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak hizmetler yüzde 45,8, sanayi yüzde 40,5, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 32,4, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 32,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 25,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 8,5, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,7, inşaat yüzde 3,1 ve tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 2,3 arttı. Finans ve sigorta faaliyetleri ise yüzde 22,7 azaldı.

TÜKETİM, YATIRIM, İHRACAT

Bu arada, 1999 yılından itibaren açıklanan yeni serideki en yüksek büyüme oranına ulaşıldı. Bu büyümede, geçen yılın aynı çeyreğinde oluşan yüzde 10,4'lük küçülme etkili oldu. Öte yandan, TÜİK, geçmiş dönem büyüme rakamlarında revizyona gitti. Bu yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamı yüzde 7'den 7,2'ye revize edildi. Ekonomistler, yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 21,8 büyümesini öngörmüştü. Ekonomi uzmanları, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekteki yıllık yüzde 21,7'lik büyümenin detaylarına bakıldığında tüketim, yatırım ve ihracat kalemlerinden gelen sinyallerin gelecek dönem açısından umut verdiğini vurguladı.

OECD'DE İKİNCİ SIRADAYIZ

TÜRKIYE ekonomisi, yüzde 21,7'lik büyüme kaydederek Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında Birleşik Krallık'ın ardından ikinci sırada yer aldı. Birleşik Krallık, ikinci çeyrekte yüzde 22,2 ile OECD'nin en çok büyüyen ekonomisi oldu. Türkiye ikinci çeyrekteki bu yüksek performansıyla Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı.

YATIRIMLAR VE DIŞ TALEP ETKİLİ

HAZINE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ikinci çeyrek büyümesinin yüzde 57'sinin yatırımlardan ve net dış talepten geldiğini açıkladı. Elvan, "Gelir dağılımı adaletini daha da iyileştirecek bir büyümeyi sürekli kılmanın çabasındayız." dedi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise, "Türkiye ihracatla büyümeye devam ediyor. Mal ve hizmet ihracatımızın katkısı 10,8 puan" dedi.

UZMANLAR DEĞERLENDIRDI: DESTEKLER BU TABLOYU ORTAYA ÇIKARDI

AREL Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Dirican: İkinci çeyreğe dair GSYİH büyüme rakamı aslında beklenenin malumu idi. Adana - Ankara arasında 20 senedir görmediğim kamyon trafiği Mayıs ayındaki tam kapanmadan bu yana aslında ekonomik aktivitelerin ve canlanmanın göstergesiydi. Bu sene cari açık beklenenin altında gelecek ve hatta bu trendi sürdürülebilir kılarsak cari fazla vereceğimiz yıllar çok uzak değil. Bu seneyi çift haneli büyüme ile kapatırsak kimse şaşırmasın. Eğer bu sene enflasyonda son çeyrekte bir geri dönüş yaşarsak üçlü combo ile yılı zirvede bitirebiliriz.

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı: Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte ortaya koyduğu yüzde 21.7'lik büyüme tarihin en büyük büyüme rakamlarından biridir. Yüzde 40'lık etkisi bulunan Türk sanayicisi için bu tablo gurur verici. Türkiye ekonomisinin sahip olduğu başarının net göstergesidir. Bu büyüme oranı Türkiye ekonomisinin sahip olduğu gücü ve dinamizmi ortaya koyuyor. Bizim için sürpriz olmadı. Kimse bu büyük başarıyı gölgelemeye kalkışmasın.

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar: Bu rakamlarla neredeyse tüm sektörlerin büyümeye katkıda bulunduğunu görüyoruz. Pandemide hızlı bir toparlanmanın içine gireceğimize olan inancımızı dile getirmiştik. Bugün bu rakamları görmek bizi gururlandırıyor. İhracatın büyümeye katkısı yılın ilk yarısında 10,8 puan oldu. Yani büyümenin yarısı ihracattan geldi. Büyüme rakamlarının alt kalemlerinde Hizmet sektörü yüzde 45,8 ve sanayi sektörü yüzde 40,5 büyüdü. Bu rakamlar Türkiye'nin ihracatla yükseleceğine olan inancımızı güçlendirmiştir.

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli: Yatırım, ihracat ve sanayiden güç bulan ikinci çeyrek büyümesi 'uzun menzilli büyüme' dönemini başlattı. 2021'de yüzde 8 ve üzeri büyüme şansını yakalamış görünüyoruz. İkinci çeyrekte büyümenin tüketim bacağı da yatırım bacağı da gayet kuvvetli. Bu başarıda hükümetin aktif politikalarının büyük katkısı var. Pandeminin başından beri çeşitli krediler, hibeler ve destekler ile tüccar ve esnafın desteklemesi bu olumlu tabloyu ortaya çıkardı. 2021 çok parlak bir yıl olacak.

FATİH ŞENDİL