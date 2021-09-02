Ziraat Bankası’ndan ’yaptırım’ açıklaması

ZIRAAT Bankası Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ziraat Bank International AG'de iddia edilenin aksine kesinleşen bir yaptırım kararı bulunmadığı bildirildi. Ziraat Bankası'nın açıklamasında şu görüşlere yer verildi: "26 Ağustos 2021 tarihinde Alman Denetim Otoritesi BaFin'in internet sitesinde yayımlanan ve adı açıklanmayan başka bir banka ile ilgili önceki tarihlerde kesinleşmiş çeşitli yaptırımların, Ziraat Bank International AG ile ilişkilendirilerek bazı yayın organlarınca haberler yapıldığı görülmektedir.

Haberlerde geçen "usulsüz krediler kullandırıldığı, Türkiye'ye kaynağı belirsiz şekilde para aktarımı yapıldığı, mevduat toplamada kara para şüpheleri, varlık barışı kapsamında denetimsiz, sorgusuz paralar gönderildiği ve bunların ağır cezalara yol açtığı, ağır cezaların banka kapatmaya eşdeğer olduğu" gibi mesnetsiz iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bankacılıktaki rutin denetime ilişkin süreç, Ziraat Bank International AG iştirakimizde de devam etmekte olup, iddia edilenin aksine kesinleşen bir yaptırım kararı bulunmamaktadır. Denetim süreci sırasında alınan geribildirimler çerçevesinde altyapıya yönelik geliştirme ve iyileştirme çalışmaları ise sürdürülmektedir. Konu hakkında Bankamızın hukuki hakları saklıdır."