Bergama, Serbest Bölge’ye kavuşuyor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İzmir'in Bergama ilçesinde kurulacak Batı Anadolu Serbest Bölgesi kararını onaylayarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oluruna sundu. Bergama'da 2,4 milyon metrekare üzerine kurulacak olan Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nde, ihracata yönelik, katma değeri yüksek ürünler üretilecek. Yaklaşık 20 bin kişiye istihdam imkanı sunacak serbest bölgeden 4 milyar dolar ciro sağlanması hedefleniyor. Bölgenin ihracat potansiyelinin ise 2 milyar dolar civarında olması bekleniyor.

BÖLGEYE HAYIRLI OLSUN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin devreye girmesiyle ülkenin, İzmir'in ve bölgenin kalkınmasına önemli fayda sağlanacağını belirterek, "Türk yatırımcıları desteklenecek, doğrudan yabancı yatırım miktarı artacaktır" diye konuştu.. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a katkılarından dolayı teşekkür eden Dağ, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayından sonra devreye girecek olan serbest bölgenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

YEŞİL POLİTİKALAR ULUSLARARASI EKONOMİNİN ODAĞINA YERLEŞECEK

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, "Ticaret ve Lojistik Ekseninde Döngüsel çevrim belirterek, "Önümüzdeki dönemde yeşil politikaların artan şekilde uluslararası ticaret ve değerlendirmesinde Yeşil politikalar uluslararası ekonominin odağına yerleşecek sel Ekonomi ve Yeşil Mutabakat" başlığı altında 90. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında düzenlenen 7. Uluslararası İzmir İş Günleri'nin çevkapsamında Ulusrim içi gerçekleştirilen açılış programına katıldı. Bakan Muş, Avrupa Birliği (AB) tarafından açıklanan Yeşil Mutabakat Stratejisi'nin öncü ve kapsamlı bir belge olarak değerlendirildiğini belirteve ekonomi politikalarının odağına yerleşeceğini çok net bir şekilde söyleyebiliriz." dedi. Muş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve iklim değişikliğiyle mücadelenin dünyada sürdürülebilirliği ön plana çıkardığını ifade ederek, "Bu yılki temamızı Ticaret ve Lojistik Ekseninde Döngüsel Ekonomi ve Yeşil Mutabakat olarak belirledik" değerlendirMehmet Muş mesinde bulundu.