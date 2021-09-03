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Haberler Ekonomi İlk kruvaziyer gemisi 16 ay sonra Kuşadası'nda

İlk kruvaziyer gemisi 16 ay sonra Kuşadası'nda

İlk kruvaziyer gemisi 16 ay sonra Kuşadası’nda

3.9.2021

YENİ tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından ilk kruvaziyer gemisi Kuşadası Ege Port Limanı'na geldi. Bahama bayraklı "Blue Sapphire" gemisindeki çoğunluğu Rusya vatandaşı 450 yolcu limanda halk oyunları ekibince karşılandı. Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, kaptanlara çiçek verirken, salgın dolayısıyla Türkiye'ye 16 ay sonra ilk kruvaziyerin geldiğini söyledi.
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