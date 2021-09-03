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Haberler Ekonomi Kartlı harcamalar 4 ayda yüzde 41 arttı

Kartlı harcamalar 4 ayda yüzde 41 arttı

Kartlı harcamalar 4 ayda yüzde 41 arttı

3.9.2021

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Visa'nın araştırmasına göre 2021'in Ocak-Nisan döneminde kartlı harcamalar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 arttı. Araştırmada Türkiye'nin diğer ülkelere göre daha iyi bir performans sergilediği belirtildi.
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