Kartlı harcamalar 4 ayda yüzde 41 arttı

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Visa'nın araştırmasına göre 2021'in Ocak-Nisan döneminde kartlı harcamalar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 arttı. Araştırmada Türkiye'nin diğer ülkelere göre daha iyi bir performans sergilediği belirtildi.

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