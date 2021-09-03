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Haberler Ekonomi Kültür ve Turizm Bakanlığı, 40 kontrolör/başkontrolör istihdam edecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 40 kontrolör/başkontrolör istihdam edecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 40 kontrolör/başkontrolör istihdam edeceğini duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 40 kontrolör/başkontrolör istihdam edecek

03.09.2021, 09:08

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre Kültür ve Turizm Bakanlığı 28 Temmuz 2021 tarihli ve 31551 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7334 sayılı Turizm Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 2634 sayılı Kanuna eklenen Geçici 15 inci maddesi hükmü uyarınca naklen kontrolör/başkontrolör alımı yapacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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