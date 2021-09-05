Buca Metrosu’nda ihale için geri sayım başladı

İZMİR Hafif Raylı Sistemi'nin beşinci aşamasını oluşturan Üçyol İstasyonu-Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü-Çamlıkule arasında hizmet verecek Buca Metrosu'nun son aşama yapım ihalesi 6 Eylül Pazartesi günü yapılacak. Büyükşehir bürokratlarından oluşan ihale komisyonu saat 14.00'ten itibaren zarfları canlı yayında açarak teklifleri duyuracak.

SÜRÜCÜSÜZ HİZMET

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak ihale, kent tarihinin en büyük yatırımı olacak. Ön yeterlilik alan, aralarında Rus, Çin, Azerbaycan ile Amerikan firmalarının da yer aldığı 13 dev firma ve konsorsiyum, 1 milyar 70 milyon avroluk yatırım için yarışacak. En avantajlı teklifi veren firmayla sözleşme imzalanarak çalışmalara hemen başlanacak. Hat, Üçyol İstasyonu - Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü - Çamlıkule arasında hizmet verecek. 13,5 kilometrelik hatta 11 istasyon belirlendi. Üçyol ile başlayan hatta sırasıyla Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonları yer alacak. Buca hattı, F.Altay-Bornova arasında çalışan 2. aşama hattı ile Üçyol İstasyonu'nda, İZBAN hattı ile de Şirinyer İstasyonu'nda entegre olacak. Bu hat üzerindeki tren setleri sürücüsüz olarak hizmet verecek.