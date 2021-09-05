Mahkeme Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan 102 metrekare büyüklüğündeki daire için saytış kararı verdi. Dairenin salon, 2 adet oda, mutfak, hol, banyo,wc, ebeveyn banyo ve 2 adet balkondan oluştuğu ilanda belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Dairenin satış tarihi olarak 03.11.2021 11:30 belirlendi.
Bursa'da icradan satılık daire haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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