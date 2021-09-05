Kayseri’de icradan satılık bina

Mahkeme Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan 2 katlı kargir bina için satış kararı verdi. Dairenin giriş kapısının çelik kapı, oda zeminlerinin mozaik beton olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 26.08.2021 14:30 belirlendi.